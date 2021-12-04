В Нежине мусоровоз насмерть сбил 6-летнего ребенка

В Нежчине вблизи остановки общественного транспорта мусоровоз сбил ребенка. От полученных телесных повреждений 6-летняя девочка погибла, передает пресс-служба полиции Черниговской области.
Сегодня вблизи остановки общественного транспорта в Нежине мусоровоз сбил ребенка. От полученных телесных повреждений 6-летняя девочка погибла.
Предварительно известно, что девочка с мамой выбросили мусор в контейнер и шли в сторону остановки. В это время от площадки с контейнерами уезжал мусоровоз, который, вероятно, задел ребенка.
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Полицейские задержали 53-летнего водителя мусоровоза. Сейчас с ним продолжаются первоочередные следственные действия.
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