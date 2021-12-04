Оторвало ступню: в Днепре мужчина попал под электричку

В Новокодакском районе города Днепр в пятницу, 3 декабря, мужчина попал под электропоезд, в результате чего ему оторвало нижнюю часть ноги. Об этом сообщает Информатор.

По данным издания, инцидент произошел около 19:20 на станции 175-ый километр в Диевке. Поезд направлялся из Днепра в Верховцево.

Мужчина попал под электричку по неизвестным причинам. От удара ему полностью оторвало ступню. Медики, прибыв на вызов, на месте оказали пострадавшему помощь, после чего госпитализировали его.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Как указано, сбоя в графике поездов не было.

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