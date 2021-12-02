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четверг, 02 декабря 2021 00:24

Грузовик сбил мать с ребенком

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Грузовик сбил мать с ребенком
В Кривом Роге произошло смертельное ДТП. Фото: Нацполиция

В Кривом Роге грузовик "ГАЗ" сбил 33-летнюю женщину и ее 5-летнего сына, которые стояли на разделительной полосе. Их отбросило на встречную полосу, где на них наехал другой грузовик "ДАФ".

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Женщина погибла на месте происшествия, ребенок был госпитализирован.

Водитель "ГАЗ" скрылся с места происшествия. Полицейские разыскали автомобиль и задержали водителя.

ДТП произошло вечером, 1 декабря, на Днепропетровском шоссе.

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На трассе Одесса – Рени произошло смертельное столкновение легковушки Daewoo и микроавтобуса Iveco. Водитель Daewoo Lanos не справился с управлением и уехал на встречную полосу.

В результате ДТП погиб пятилетний ребенок.

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