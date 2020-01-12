В Нацполиции рассказали подробности о задержанных по делу об убийстве Окуевои

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Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко заявляет, что сегодня задержали именно организатора убийства Амины Окуевой.

Задержанный Игорь Редькин сейчас проходит вместе с двумя подельниками по другим уголовным делам. Их подозревают в серии тяжких преступлений, в частности убийствах по заказу, сообщает пресс служба Нацполиции.

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"В состав группы в целом входило семь человек, часть из них по подозрению в двух убийствах задержали в сентябре 2019 года. А сегодня оперативники задержали организатора убийства Амины Окуевои и покушения на убийство ее мужа Адама. Задержанный мужчина тоже является членом указанной преступной группы", - говорится в сообщении.

ДНК задержанного совпало с ДНК на оставленной на месте убийства Окуевои оружия.

Ранее в воскресенье МВД Украины Арсен Аваков заявил, что полиция задержала группу киллеров, которых подозревают в убийстве Амины Окуевой в 2017 году. Он напомнил, что в 2017 году группа неизвестных расстреляла машину Осмаева и Окуевои на переезде в Глевахе под Киевом. Автоматическую оружие киллеры бросили на месте. Окуеву убили 30 октября 2017. Ее муж, Адам Осмаев, получил ранения. Сергей Князев, который занимал должность главы Нацполиции Киева, заявил, что полиция пока не установила виновных в убийстве Окуевой. По его словам, после ранения Адама Осмаева прооперировали.