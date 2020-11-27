В Нацакадемии аграрных наук нашли арсенал мощного оружия

Фото: СБУ

На Печерске, в здании президиума Национальной академии аграрных наук обнаружили тайник с большим количеством оружия, боеприпасов и взрывчатки

"Сотрудники СБ Украины проводили обыски в трех областях Украины для получения дополнительных доказательств по фактам завладения должностными лицами имуществом Национальной академии аграрных наук Украины. Руководство Академии также подозревается в легализации имущества, полученного преступным путем и получении неправомерной выгоды", - сообщает пресс служба СБУ.

Во время проведения следственных действий правоохранители обнаружили и изъяли документацию и вещественные доказательства, которые могут подтверждать противоправные действия чиновников.

А также во время обысков в офисе Академии, расположенном вблизи административных зданий органов центральной исполнительной власти, оперативники обнаружили в подвале арсенал оружия.

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В частности, изъяли 4 РПГ, 2 автомата, почти 40 гранат РГД-5 и Ф-1, несколько пистолетов, 2 артиллерийских снаряда и большое количество патронов к автоматическому оружию.

В декабря 2019 года президент Нацакадемии аграрных наук Ярослава Гадзало подозревали во вмешательстве в деятельность работника правоохранительного органа.