В Мукачево устроили стрельбу посреди улицы

В Мукачево на улице Стефаника между двумя мужчинами разгорелся конфликт, в ходе которого один из них открыл стрельбу.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Украины.

13 февраля закарпатские патрульные получили вызов о стрельбе и прибыли на улицу Стефаника. Сообщили, что к этому привел конфликт между двумя мужчинами.

Словесная перепалка переросла сначала в драку, а затем один из них достал из кармана пневматический пистолет и выстрелил в грудь сопернику. Пострадавший остался жив.

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Полицейские задержали нарушителя и передали следователям.

В центре Полтавы произошла стрельба. Местный житель сделал несколько выстрелов в воздух из пистолета, выставив оружие с водительского окна иномарки во время движения в свадебном кортеже.