В многоэтажку на Оболони влетел артиллерийский снаряд: есть жертвы

Сегодня утром в столичную многоэтажку на Оболони попал артиллерийский снаряд.

По предварительной информации, погибли двое человек, сообщает ГСЧС. Еще троих доставили в больницу, девятерым людям помощь оказали на месте.

"14 марта в 05:09 в Оболонском районе по ул. Богатырская, 20 в результате попадания артиллерийского снаряда в девятиэтажный жилой дом, произошло частичное разрушение с первого по третий этажи, а также возгорания квартир на третьем и четвертом этажах", - говорится в сообщении.

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Фото: t.me/Pravda_Gerashchenko

В 07:04 пожар локализовали на площади 500 м кв. Спасли 15 человек.

Пожар ликвидировали около 8:00. Спасатели эвакуировали из горящего дома 63 человека. Поисковые работы продолжаются.

На месте работают специалисты ГСЧС, врачи и правоохранители. Спасатели привлекли 35 человек и девять единиц техники.

24 февраля в 4:00 Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.