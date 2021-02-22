В многоэтажке произошел взрыв

В Черновицкой области в доме произошел взрыв. Фото: УНИАН

В Новоднестровске Черновицкой области в квартире многоэтажного дома произошел взрыв.

В полиции сообщили, что произошло около 18.30 в доме в микрорайоне "Дубрава", передает УНІАН.

Местные жители заявили, что взорвалось в квартире на 1-м этаже многоэтажки после конфликта между двумя мужчинами. По одной из версий, мужчина и женщина пришли в гости к своему знакомому. Там употребляли алкогольные напитки. После застолья между хозяином и гостем началась ссора. Кто-то достал взрывчатку и привел ее в действие.

В квартире выбило стекла в окнах.

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На месте работает полиция, медики и другие службы.

38-летняя женщина, которая пострадала от взрыва гранаты в Дрогобыче Львовской области, находится в реанимации. У нее множественные осколочные ранения. Она в сознании, но состояние тяжелое. То, что женщина выжила, медики называют чудом. Впереди ее ждут несколько операций.