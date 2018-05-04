В Минобороны сообщили о состоянии дел вблизи Балаклее

Работы по локализации пожара на территории хранилища боеприпасов вблизи Балаклее Харьковской области завершены.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны Украины.

На участке наблюдаются одиночные взрывы, угрозы хранилищам боеприпасов нет.

На месте дежурят пожарные расчеты ВСУ и ГосЧС, четыре пожарных танка, инженерная машина разграждения, пожарные автомобили и другая техника.

Авиация для возможного тушения находится в состоянии готовности.

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Днем 3 мая на военных складах в Балаклее Харьковской области произошел пожар. По данным источника 112.ua в Министерстве обороны Украины, во время выполнения технических работ пожарный танк наехал на неизвестное взрывное устройство. Произошел взрыв, начался пожар, который привел к серии взрывов боеприпасов.

В то же время в Генеральном штабе отметили, что на прежней технической территории 65-го арсенала в Балаклее загорелась трава. Там проводили работы по очистке и разминированию остатков снарядов, которые не разорвались в результате прошлогоднего пожара, начался новый пожар.

Около 19:30 пожарным удалось локализовать основные очаги пожара.

Правоохранители расследуют инцидент как халатное отношение к военной службе.