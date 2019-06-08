В метро произошла кровавая драка

7 июня около 23.00 в киевском метро пассажиры устроили кровавую резню. Пострадал человек.
Один из участников драки рассказал, что гулял с товарищем по Крещатику, как вдруг с ними начала конфликтовать группа людей из-за того, что они слушали музыку.
Конфликт быстро перерос в драку. Когда в один из нападавших достал нижа из карманов, ребята побежали к станции метро. Одловмисника это не остановило. Он догнал и ударил ножом в руку беглеца, передает Информатор.
Полицейские и скорая помощь оперативно отреагировали на инидент. Медики оказали пострадавшему первую помощь и отвезли в больницу.
На данный момент правоохранители выясняют детали происшествия.
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Вечером 6 июня в Змиевском районе Харькова задержали председателя департамента развития телекоммуникационных технологий и связи Виктора Потанина, которого подозревают в стрельбе по мужчине из травматического оружия.
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