В метро произошла кровавая драка

В метро в Киеве произошла кровавая драка. Фото: Информатор.

7 июня около 23.00 в киевском метро пассажиры устроили кровавую резню. Пострадал человек.

Один из участников драки рассказал, что гулял с товарищем по Крещатику, как вдруг с ними начала конфликтовать группа людей из-за того, что они слушали музыку.

Конфликт быстро перерос в драку. Когда в один из нападавших достал нижа из карманов, ребята побежали к станции метро. Одловмисника это не остановило. Он догнал и ударил ножом в руку беглеца, передает Информатор.

Полицейские и скорая помощь оперативно отреагировали на инидент. Медики оказали пострадавшему первую помощь и отвезли в больницу.

На данный момент правоохранители выясняют детали происшествия.

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