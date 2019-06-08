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суббота, 08 июня 2019 12:09

В метро произошла кровавая драка

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В метро произошла кровавая драка
В метро в Киеве произошла кровавая драка. Фото: Информатор.

7 июня около 23.00 в киевском метро пассажиры устроили кровавую резню. Пострадал человек.

Один из участников драки рассказал, что гулял с товарищем по Крещатику, как вдруг с ними начала конфликтовать группа людей из-за того, что они слушали музыку.

Конфликт быстро перерос в драку. Когда в один из нападавших достал нижа из карманов, ребята побежали к станции метро. Одловмисника это не остановило. Он догнал и ударил ножом в руку беглеца, передает Информатор.

Полицейские и скорая помощь оперативно отреагировали на инидент. Медики оказали пострадавшему первую помощь и отвезли в больницу.

На данный момент правоохранители выясняют детали происшествия.

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Вечером 6 июня в Змиевском районе Харькова задержали председателя департамента развития телекоммуникационных технологий и связи Виктора Потанина, которого подозревают в стрельбе по мужчине из травматического оружия.

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Дата
08
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  • Нет, министр не несет ответственность за всех полицейских в стране
  • И так уйдет с должности вместе со всем правительством
  • Это не в традициях украинской политики
  • Пусть завершит реформу полиции и может идти
  • Ваш вариант в комментариях
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