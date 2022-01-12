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среда, 12 января 2022 13:03

В метро Харькова обрушился потолок
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В Харькове в вестибюле на станции метро Площадь Конституции частично обрушился потолок
Фото: facebook.com
Пострадавших нет
Местные СМИ писали, что 11 января из-за прорыва водопровода произошло подтопление тоннеля метро

В Харькове в вестибюле на станции метро Площадь Конституции частично обрушился потолок.

Пострадавших нет, сообщил спикер городского совета Юрий Сидоренко в Facebook.

"Там уже работает комиссия метрополитена, выясняет причины случившегося. Самое главное, что никто не пострадал. Потолок дальше будут "обстукивать". Также проверят потолки всех вестибюлей всех станций подземки", – написал он.

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Местные СМИ писали, что 11 января из-за прорыва водопровода произошло подтопление тоннеля метро на перегоне от станции Площадь Конституции до станции Центральный рынок. В руководстве метрополитена уверяли, что опасности для пассажиров не было.

На пр. Гагарина, 20 в Харькове обрушилась стена четырехэтажного дома. Здание, в котором размещались офисные помещения, готовилось под снос и не использовалось.

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