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суббота, 08 февраля 2020 10:50

В массовой драке порезали двоих мужчин
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На месте работали экипажи патрульных, медики и следственно-оперативная группа
Фото: kiev.informator.ua
На месте работали экипажи патрульных, медики и следственно-оперативная группа
На месте работали экипажи патрульных, медики и следственно-оперативная группа
На месте работали экипажи патрульных, медики и следственно-оперативная группа

В ночь на 8 февраля в Киеве состоялись разборки между 2 компаниями. Крнфликт перерос в драку и поножовщину.

Происшествие произошло возле ресторана "Старый город" по адресу улица Николая Закревского, 6а в 01:00. В заведении отдыхали две компании и между ними произошел конфликт, пишет "Информатор".

"В какой-то момент один из участников драки достал нож. Нападавший нанес ранения двум мужчинам: одному из них он порезал спину, а другой - спину и руку", - говорится в сообщении.

Одного пострадавшего госпитализировали в больницу, а второй отказался от госпитализации и поехал на такси. На место прибыли правоохранители. Драка уже закончилась. У заведения были только 2 мужчин в крови. Компания вместе с пададником исчезла в неизвестном направлении еще до приезда полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Во время совместного "отдыха" ночью зарезали мужчину

На месте работали экипажи патрульных, медики и следственно-оперативная группа.

В Днепре на ул. Владимира Моссаковского зарезали 26-летнего мужчину. Инцидент произошел ночью возле кафе Simito Hall. Мужчину в луже крови нашел прохожий, сообщает dnepr.express. Выяснилось, погибший отдыхал с компанией в заведении. У него завязался конфликт с 31-летним знакомым. Драка переросла в поножовщину. Пострадавший получил глубокую колотую рану груди.

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Дата
08
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