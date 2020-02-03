26-летнего мужчину возле кафе зарезал знакомый

Фото: dnepr.express

В Днепре на ул. Владимира Моссаковского зарезали 26-летнего мужчину. Инцидент произошел ночью возле кафе Simito Hall.

Мужчину в луже крови нашел прохожий, сообщает dnepr.express.

Выяснилось, погибший отдыхал с компанией в заведении. У него завязался конфликт с 31-летним знакомым. Драка переросла в поножовщину. Пострадавший получил глубокую колотую рану груди.

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Медики пытались спасти мужчину доставили в реанимацию больницы Мечникова, однако от полученных ранений он скончался. Друзья заметили отсутствие потерпевшего только когда вышли покурить.

31-летнего убийцу задержали в нескольких кварталах от места происшествия. Вся его одежда была в крови, а в руках - бутылка с алкоголем. На месте происшествия полицейские нашли нож. Все детали происшествия выясняются.

На ул. Кольцова в Киеве зарезали 27-летнего мужчину. На его теле эксперты насчитали 14 колото-резаных ран.