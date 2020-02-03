 
Ексклюзивы
1/5
"Боялись нового ультиматума от Трампа" - эксперт о визите госсекретаря США в Киев
"Боялись нового ультиматума от Трампа" - эксперт о визите госсекретаря США в Киев
Просмотров: 0
Эксперт объяснила, когда украинцы получат справедливую цену на газ
Эксперт объяснила, когда украинцы получат справедливую цену на газ
1 Просмотров: 2232
Децентрализация от Зеленского: специалист дал советы
Децентрализация от Зеленского: специалист дал советы
Просмотров: 1080
Погода в феврале: нас ожидает аномальный месяц
Погода в феврале: нас ожидает аномальный месяц
Просмотров: 5337
Выгодные кредиты и новые деньги: чего ждать украинцам в феврале
Выгодные кредиты и новые деньги: чего ждать украинцам в феврале
Просмотров: 1287
"Лучше всего, когда в электричках тепло исключают. Тогда все покупают чай, греются"
"Лучше всего, когда в электричках тепло исключают. Тогда все покупают чай, греются"
Просмотров: 2574
Великобритания сегодня выходит из ЕС - последствия для Украины и Европы
Великобритания сегодня выходит из ЕС - последствия для Украины и Европы
Просмотров: 1575
Вместо немецкого хаба нидерландская биржа: как изменится стоимость газа для населения
Вместо немецкого хаба нидерландская биржа: как изменится стоимость газа для населения
Просмотров: 1611
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
Просмотров: 747
Не 12 тыс. грн: какую среднюю зарплату на самом деле получают украинцы
Не 12 тыс. грн: какую среднюю зарплату на самом деле получают украинцы
1 Просмотров: 18648
Фото
Все фото
3
3
3
3
6
В столице загорелась электричка
В столице загорелась электричка
26-летнего мужчину возле кафе зарезал знакомый
26-летнего мужчину возле кафе зарезал знакомый
Водитель автобуса, который вез школьников, умер за рулем
Водитель автобуса, который вез школьников, умер за рулем
Мужчина жестоко расправился с тещей
Мужчина жестоко расправился с тещей
Падение блогеров в шахту: спасатели рассказали подробности
Падение блогеров в шахту: спасатели рассказали подробности
Видео
Все видео
Рассказали о блоггерах, погибших в шахте
Рассказали о блоггерах, погибших в шахте
Пытался спастись: убийство пластического хирурга попало на видео
Пытался спастись: убийство пластического хирурга попало на видео
Спасатели вытаскивали автомобили из снежных заносов
Спасатели вытаскивали автомобили из снежных заносов
Опубликовали якобы разговор киборга "Бучи" с работником СБУ
Опубликовали якобы разговор киборга "Бучи" с работником СБУ
Взрыв во время массовой драки попал на видео
Взрыв во время массовой драки попал на видео
Интервью
1/5
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Просмотров: 396
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
Просмотров: 3159
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
Просмотров: 747
"Думаю ли, что общество стало лучшим? Фотография напоминает, что министром образования был Табачник" – Инна Совсун
"Думаю ли, что общество стало лучшим? Фотография напоминает, что министром образования был Табачник" – Инна Совсун
1 Просмотров: 1431
У Пенсійному фонді "дірка": чи будуть затримки пенсій
У Пенсійному фонді "дірка": чи будуть затримки пенсій
Просмотров: 25984
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
02 февраля 2020
Просмотров: 1053
Не можна економити
– Як у неї язик повернувся? – каже жінка на дитячому майданчику у Львові. З іншими матерями обговорюють заяву міністерки освіти й ...
понедельник, 03 февраля 2020 18:10

26-летнего мужчину возле кафе зарезал знакомый
3

  Комментировать

В Днепре возле кафе зарезали 26-летнего мужчину
Фото: dnepr.express
В Днепре возле кафе зарезали 26-летнего мужчину
В Днепре возле кафе зарезали 26-летнего мужчину

В Днепре на ул. Владимира Моссаковского зарезали 26-летнего мужчину. Инцидент произошел ночью возле кафе Simito Hall.

Мужчину в луже крови нашел прохожий, сообщает dnepr.express.

Выяснилось, погибший отдыхал с компанией в заведении. У него завязался конфликт с 31-летним знакомым. Драка переросла в поножовщину. Пострадавший получил глубокую колотую рану груди.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: С женщиной жестоко расправились у подъезда многоэтажки

Медики пытались спасти мужчину доставили в реанимацию больницы Мечникова, однако от полученных ранений он скончался. Друзья заметили отсутствие потерпевшего только когда вышли покурить.

31-летнего убийцу задержали в нескольких кварталах от места происшествия. Вся его одежда была в крови, а в руках - бутылка с алкоголем. На месте происшествия полицейские нашли нож. Все детали происшествия выясняются.

На ул. Кольцова в Киеве зарезали 27-летнего мужчину. На его теле эксперты насчитали 14 колото-резаных ран.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «26-летнего мужчину возле кафе зарезал знакомый». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
февраля

Украина отказалась от ядерного оружия

Родился рекордсмен по количеству патентов

Гетман начал войну против России

На газету пошло 500 граммов золота

Националисты объединились в единую организацию

Мейвезер подписал контракт на бой, в котором находился на грани нокдауна

Торговля цветами привела к кризису в стране

Самое читаемое
Фотограф Роберт Вольтаре: &quot;предпочитаю моделей, которые готовы делиться своим телом и эмоциями&quot;
Фотограф Роберт Вольтаре: "предпочитаю моделей, которые готовы делиться своим телом и эмоциями"
26
 1 Просмотров: 51572
Нардеп от &quot;Слуги народа&quot; назвал Крым &quot;российским&quot; и предложил продавать на полуостров воду
Нардеп от "Слуги народа" назвал Крым "российским" и предложил продавать на полуостров воду
 2 Просмотров: 34507
&quot;Чтоб ты жил на одну собаку&quot; – сеть взорвалась фотожабами на скандального &quot;слугу народа&quot;
"Чтоб ты жил на одну собаку" – сеть взорвалась фотожабами на скандального "слугу народа"
39
 1 Просмотров: 19845
Россияне разуверились в неизлечимо больном Путине
Россияне разуверились в неизлечимо больном Путине Просмотров: 8775
Сдай мандат: Украина возмущена дерзким заявлением депутата-хама
Сдай мандат: Украина возмущена дерзким заявлением депутата-хама
4
 3 Просмотров: 8352
Происшествия
В столице загорелась электричка
В столице загорелась электричка
3
 Просмотров: 27
Столкнулись 9 автомобилей
Столкнулись 9 автомобилей Просмотров: 306
Юлию Кузьменко оставили под стражей
Юлию Кузьменко оставили под стражей Просмотров: 252
Разыскивают девушку, которая сбежала к своему парню
Разыскивают девушку, которая сбежала к своему парню Просмотров: 522
Рассказали о блоггерах, погибших в шахте
Рассказали о блоггерах, погибших в шахте
 Просмотров: 891
Больше всего комментируют
12
У Зеленского озвучили план по восстановлению Донбасса
5
В России предложили внести имя Бога в Конституцию
3
Сдай мандат: Украина возмущена дерзким заявлением депутата-хама
2
Госбюджет недополучил 1/4 часть запланированного - Минфин
2
Нардеп от "Слуги народа" назвал Крым "российским" и предложил продавать на полуостров воду
Голосов: 989
Голосование 13 февраля стартует чемпионат мира по биатлону. Сколько медалей завоюют украинцы?
  • 1) ноль
  • 2) одну
  • 3) две
  • 4) три
  • 5) четыре
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua