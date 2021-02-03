В масштабном ДТП сошлись 6 авто: кадры столкновения

В Одессе в Малиновском районе произошло ДТП с участием 6 автомобилей.

Водителя одной из машин забрали в больницу, сообщили в патрульной полиции Одесской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: У водителя за рулем оборвался тромб: видео смертельного ДТП

"По предварительной информации, сегодня, около 09:00, во время движения по улице Дальницкое шоссе произошло столкновение между автомобилем Opel и Daewoo Matis, которые двигались в попутном направлении. После столкновения по инерции автомобиль Opel выехал на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем Volkswagen. Автомобили, которые двигались позади Volkswagen в попутном направлении, не выдержали безопасную дистанцию, в результате чего столкнулись ВАЗ-2101, Nissan и Mercedes ", - говорится в сообщении.

Обстоятельства аварии выясняют полицейские.

30 января в Белой Церкви Киевской области на ул. Князя Владимира водитель легковушки сбил 45-летнего мужчину и 4-летнюю девочку. Они в это время были на тротуаре.