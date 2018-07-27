В масштабной аварии столкнулись четыре автомобиля: погиб мужчина

Фото: ГУНП Винницкой области

В Виннице на улице Лебединского 30-летний водитель автомобиля BMW выехал на встречную полосу движения и столкнулся с Mitsubishi, Opel Vivaro и грузовиком MAN.

Это произошло сегодня, 27 июля, около 9:00, сообщает пресс-служба ГУНП области

В результате аварии двое травмированных в тяжелом состоянии. Их доставили в реанимационное отделение городской больницы. Водитель BMW скончался во время оказания медицинской помощи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Парень на Hummer сбил насмерть 8-летнюю девочку

На месте масштабной аварии работают усиленные следственно-оперативные группы полиции, устанавливают обстоятельства ДТП и опрашивают свидетелей.

Одной из главных причин ДТП называют невыполнение правил дорожного движения, в частности, превышение скорости. Поэтому с пятницы 27 июля 2018 года будет осуществляться скоростной контроль на украинских дорогах. Решение о возвращении контроля скорости было принято 20 июля на межведомственном оперативном совещании представителей Мининфраструктуры, Национальной полиции и Укртрансбезопасности. Тогда в один день произошло несколько трагических ДТП.