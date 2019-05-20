В масштабной аварии погиб иностранец

На Львовщине произошла авария. Фото: полиция

Во Львовской области столкнулись четыре авто.

В результате аварии погиб 69-летний иностранец, сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

ДТП произошло 20 мая на автодороге "Киев - Чоп" в селе Верхнее Синевидное.

Как предварительно установили правоохранители, столкнулись четыре автомобиля: два грузовика - Iveco и МАN, автомобиль Kia и микроавтобуc Renault Trafic, которые двигались в одном направлении.

От полученных травм погиб водитель МАN.

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Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства.

19 мая на железнодорожной станции Брусинове в Лиманском районе Донецкой области произошло ДТП. 2 взрослых человек погибли, 2 детей оказались в реанимации.