В масштабной аварии под Киевом сошлись 9 авто

В Броварах под Киевом из-за гололеда столкнулись 9 автомобилей.
Масштабная авария произошла на путепроводе на ул. Оникиенко утром 3 декабря, сообщает dtp.kiev.ua.
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"Легкий гололед - и рекорд этой зимы: 9 разбитых авто в Броварах под Киевом. Несмотря на серьезные повреждения автомобилей, чудом обошлось без погибших", - говорится в сообщении.
Сообщается, что пострадали 2 человека. Одного пострадавшего госпитализировали, второй получил медицинскую помощь на месте происшествия.
В Киеве в ДТП на мосту через Русановский канал попало сразу 6 автомобилей. Авария произошла между ул. Энтузиастов и Евгения Сверстюка.
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