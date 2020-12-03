В масштабной аварии под Киевом сошлись 9 авто

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

В Броварах под Киевом из-за гололеда столкнулись 9 автомобилей.

Масштабная авария произошла на путепроводе на ул. Оникиенко утром 3 декабря, сообщает dtp.kiev.ua.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 4 авто сошлись в смертельном столкновении. Среди искалеченных - беременная

"Легкий гололед - и рекорд этой зимы: 9 разбитых авто в Броварах под Киевом. Несмотря на серьезные повреждения автомобилей, чудом обошлось без погибших", - говорится в сообщении.

Сообщается, что пострадали 2 человека. Одного пострадавшего госпитализировали, второй получил медицинскую помощь на месте происшествия.

В Киеве в ДТП на мосту через Русановский канал попало сразу 6 автомобилей. Авария произошла между ул. Энтузиастов и Евгения Сверстюка.