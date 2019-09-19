В Луганске подорвали мост

Фото: Telegram-канал Inside Donetsk

В оккупированном Луганске подорвали мост на въезде в город.

По нему должен был проехать "гуманитарный конвой" России, пишет obozrevatel.com.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стрелял в воздух и сбил беспилотник: новые подробности и фото задержания минера моста Метро

"Террористический акт был проведен путем подрыва трех опор моста. Бетонные конструкции были частично разрушены, но арматура выдержала взрыв", - говорит Игорь Корнет, представитель террористов.

Роман Семисал, приятель Алексея Белка, который угрожал взорвать мост в Киеве рассказал, что он был патриотом.