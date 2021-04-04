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воскресенье, 04 апреля 2021 23:54

В Луцке полицейский сбил 57-летнюю женщину и скрылся с места ДТП

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В Луцке полицейский сбил 57-летнюю женщину и скрылся с места ДТП
Пострадавшую госпитализировали в Луцкую городскую больницу. Фото из открытых источников

в Луцке, водитель совершил наезд на местную 57-летнюю жительницу и скрылся с места происшествия. Виновником оказался работник одного из подразделений Луцкого районного управления полиции.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Волыни. Водитель Volkswagen совершил наезд на местную 57-летнюю жительницу и скрылся с места происшествия. Пострадавшую госпитализировали в Луцкой городской больницы.

Полицейские оперативно установили виновника - им оказался сотрудник одного из подразделений Луцкого районного управления полиции, находившийся вне службы. О происшествии они немедленно сообщили Государственное бюро расследований, сейчас его представители устанавливают обстоятельства происшествия.

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Сведения внесены в ЕРДР по ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос о задержании подозреваемого в порядке ст. 208 УПК Украины. В полиции по данному факту начали служебное расследование, о результатах которого будет сообщено.

В Одессе на пешеходном переходе легковушка Hyundai сбила 3 человек и скрылась с места ДТП. Пострадавших госпитализировали.

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