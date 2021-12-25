В лобовом столкновении грузовика и легковушки погибли два человека

В Николаеве столкнулись легковушка и грузовик, погибли два человека.
Авария произошла в пятницу, 24 декабря, около полуночи на улице Херсонское Шоссе. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
"В результате лобового столкновения легкового автомобиля Mazda с грузовиком MAN погибли и были заблокированы конструктивными элементами транспортного средства водитель и пассажир легковушки. Еще один пассажир Mazda пострадал", – говорится в сообщении.
Спасатели освободили пострадавшего и передали медикам. С помощью аварийно-спасательного инструмента тела погибших деблокировали и передали на судебно-медицинскую экспертизу.
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Водитель грузовика не пострадал. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. Полиция уже возбудила уголовное дело по статье о нарушении ПДД (ч.3 ст.286 УК Украины).
На Черниговщине водитель на легковушке снес на обочине женщину с велосипедом и скрылся. Женщина скончалась. Водителя разыскали дома.
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