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суббота, 25 декабря 2021 12:36

В лобовом столкновении грузовика и легковушки погибли два человека

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  В ужасной аварии погибли два человека. Фото: ГСЧС
В ужасной аварии погибли два человека. Фото: ГСЧС

В Николаеве столкнулись легковушка и грузовик, погибли два человека.

Авария произошла в пятницу, 24 декабря, около полуночи на улице Херсонское Шоссе. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"В результате лобового столкновения легкового автомобиля Mazda с грузовиком MAN погибли и были заблокированы конструктивными элементами транспортного средства водитель и пассажир легковушки. Еще один пассажир Mazda пострадал", – говорится в сообщении.

Спасатели освободили пострадавшего и передали медикам. С помощью аварийно-спасательного инструмента тела погибших деблокировали и передали на судебно-медицинскую экспертизу.

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Водитель грузовика не пострадал. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. Полиция уже возбудила уголовное дело по статье о нарушении ПДД (ч.3 ст.286 УК Украины).

 

На Черниговщине водитель на легковушке снес на обочине женщину с велосипедом и скрылся. Женщина скончалась. Водителя разыскали дома.

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