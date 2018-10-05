В лобовой аварии погибли 13 пассажиров маршрутки

В Тверской области России произошло смертельное ДТП. Маршрутка с пассажирами лоб в лоб столкнулась с рейсовым автобусом. Много погибших. Фото - УНИА

В Тверской области России произошло смертельное ДТП. Маршрутка с пассажирами лоб в лоб столкнулась с рейсовым автобусом. Погибло 13 человек, по предварительным данным.

Столкновение произошло возле населенного пункта Некрасово.

"Очень тяжелая авария в Тверской области. Маршрутка влетела в рейсовый автобус под Некрасовым. Минимум 10 погибших, некоторые источники говорят о 13. Все взрослые", - сообщает Telegram канал Mash.

Также уточняется, что травмы получили 2 человека. Все погибшие и пострадавшие были пассажирами маршрутки.

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Для эвакуации пострадавших в Тверскую область направили вертолет местного МЧС. Обстоятельства аварии пока неизвестны.

На ул. Троицкой в ​​Ингульскому районе Николаева водитель маршрутки Mercedes-Benz въехал в грузовик Scania, стоявший на обочине. В результате дорожно-транспортного происшествия 8 пассажиров микроавтобуса получили телесные повреждения различной степени тяжести. Среди них - 4 несовершеннолетних в возрасте от 12 до 16 лет.