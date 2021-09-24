В лесу, где стреляли в Шефира, нашли труп

В лесу вблизи села Юровка Фастовского района Киевской области, который обыскивают после покушения на первого помощника президента Сергея Шефира, нашли тело 51-летнего мужчины.

Труп обнаружили грибники 23 сентября, сообщили Gazeta.ua в отделе коммуникации областной полиции.

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"Это тело не связано с делом Шефира. 51-летний мужчина бесследно исчез 9 июня. О его исчезновении с заявлением в полицию обратились родственники. Мужчина тогда на велосипеде уехал в неизвестном направлении и не вернулся", - рассказали полицейские.

Следователи открыли уголовное производство. Устанавливают обстоятельства смерти мужчины.

Утром 22 сентября на дороге между селами Лесники и Ходосовка в Обуховском районе Киевской области обстреляли автомобиль первого советника президента Сергея Шефира.

Он как раз ехал на работу. Засада ждала в лесу. По предварительным данным, стреляли из автоматического оружия калибра 7,62 мм.

Шефир не пострадал. Водителю досталось три пули. Раненый смог вывести авто из-под огня.

Рассматривают три основные версии преступления: в связи с государственной деятельностью потерпевшего, с целью давления на высшее руководство государства и для дестабилизации политической ситуации в стране. Также рассматривают версию с участием спецслужб иностранных государств.

Силовики третий день прочесывают леса вокруг места нападения. Надеются найти оружие, из которого стрелял киллер.