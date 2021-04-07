В лесополосе нашли мужчину с простреленной головой

На Днепропетровщине в лесополосе нашли труп 71-летнего мужчины с простреленной головой. Фото: npu.gov.ua

В лесополосе в селе Самарское Днепропетровской области нашли труп мужчины с простреленной головой 6 апреля.

Тело принадлежит 71-летнему местному жителю. Смерть наступила около 5 суток назад, пишет "Днепр Время" со ссылкой на собственные источники.

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Предварительно, мужчина покончил с собой. Неподалеку от тела также нашли не зарегистрированное двуствольное охотничье ружье.

Все обстоятельства происшествия и мотивы самоубийства мужчины устанавливают полицейские.

В Херсоне, на ул. Покришева, нашли мужчину с простреленной головой. Рядом с ним лежал обрез охотничьего ружья. Личность мужчины установили. Им оказался 62-летний житель Таврического микрорайона. Предварительно, он покончил с собой из-за депрессии.