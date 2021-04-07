В лесополосе нашли мужчину с простреленной головой

 
Ексклюзивы
1/5
Поддержка снижается. Зеленский решил действовать простым способом
Поддержка снижается. Зеленский решил действовать простым способом
Просмотров: 504
Заявления Мендель о языке вредят национальным интересам Украины - Шамайда
Заявления Мендель о языке вредят национальным интересам Украины - Шамайда
5 Просмотров: 873
В Киеве умирают 85% больных коронавирусом, которые подключены к аппаратам ИВЛ
В Киеве умирают 85% больных коронавирусом, которые подключены к аппаратам ИВЛ
Просмотров: 1728
Просвещенец или псевдоученый - эксперт о плагиате в работах Шкарлета
Просвещенец или псевдоученый - эксперт о плагиате в работах Шкарлета
Просмотров: 189
Надо спешить с приватизацией. Есть шанс получить хорошую цену – экономист
Надо спешить с приватизацией. Есть шанс получить хорошую цену – экономист
1 Просмотров: 297
"Бессовестные. Оскорбляете людей "- киевляне штурмовали метро и кричали на полицию
"Бессовестные. Оскорбляете людей "- киевляне штурмовали метро и кричали на полицию
Просмотров: 846
Очереди, ссоры и поддельные пропуски: что происходит на входах в метро
Очереди, ссоры и поддельные пропуски: что происходит на входах в метро
Просмотров: 2188
Коронавирус, шоколадный заяц и ноутбук среди коз: фото уходящей недели
Коронавирус, шоколадный заяц и ноутбук среди коз: фото уходящей недели
Просмотров: 1242
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Просмотров: 1737
Коронавирус в Украине пойдет на спад после Пасхи
Коронавирус в Украине пойдет на спад после Пасхи
Просмотров: 594
Фото
Все фото
3
3
3
6
3
Скандальное строительство: возмущенные киевляне перекрыли ряд улиц
Скандальное строительство: возмущенные киевляне перекрыли ряд улиц
Мошенница продавала квартиры в новостройках по несколько раз
Мошенница продавала квартиры в новостройках по несколько раз
Opel Vectra влетел в пассажирский автобус: 8-летний мальчик в реанимации
Opel Vectra влетел в пассажирский автобус: 8-летний мальчик в реанимации
Пьяный экс-депутат поджег квартиру с женой и детьми - СМИ
Пьяный экс-депутат поджег квартиру с женой и детьми - СМИ
Отрубил пальцы: ссора мужчин завершилась зверской расправой
Отрубил пальцы: ссора мужчин завершилась зверской расправой
Видео
Все видео
Ревнивец заподозрил жену в измене с кумом и устроил "голливудскую" погоню
Ревнивец заподозрил жену в измене с кумом и устроил "голливудскую" погоню
Электричка протаранила авто полиции, которое вылетело на пути: видео аварии
Электричка протаранила авто полиции, которое вылетело на пути: видео аварии
Криминальный авторитет из России "Салим" попался в Украине
Криминальный авторитет из России "Салим" попался в Украине
Упрекала за одежду и указывала на целлюлит: директор лицея травила учеников
Упрекала за одежду и указывала на целлюлит: директор лицея травила учеников
Рецидивист вонзил нож в сердце 16-летнему парню
Рецидивист вонзил нож в сердце 16-летнему парню
Интервью
1/5
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Просмотров: 207
Как с самого раннего возраста воспитать самостоятельность - советы специалиста
Как с самого раннего возраста воспитать самостоятельность - советы специалиста
Просмотров: 216
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Просмотров: 1737
Недетская жестокость: эксперт рассказала, как бороться с буллингом
Недетская жестокость: эксперт рассказала, как бороться с буллингом
Просмотров: 270
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Просмотров: 1260
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
06 апреля 2021
Просмотров: 171
Приклад для наших тренерів
Головною чеснотою футболіста є вміння відкритися для передачі партнера. Без цього не допоможуть ані техніка роботи з м'ячем, майстри якої виступають ...
среда, 07 апреля 2021 14:01

В лесополосе нашли мужчину с простреленной головой

  Комментировать
В лесополосе нашли мужчину с простреленной головой
На Днепропетровщине в лесополосе нашли труп 71-летнего мужчины с простреленной головой. Фото: npu.gov.ua

В лесополосе в селе Самарское Днепропетровской области нашли труп мужчины с простреленной головой 6 апреля.

Тело принадлежит 71-летнему местному жителю. Смерть наступила около 5 суток назад, пишет "Днепр Время" со ссылкой на собственные источники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Депутат разнес себе голову из ружья

Предварительно, мужчина покончил с собой. Неподалеку от тела также нашли не зарегистрированное двуствольное охотничье ружье.

Все обстоятельства происшествия и мотивы самоубийства мужчины устанавливают полицейские.

В Херсоне, на ул. Покришева, нашли мужчину с простреленной головой. Рядом с ним лежал обрез охотничьего ружья. Личность мужчины установили. Им оказался 62-летний житель Таврического микрорайона. Предварительно, он покончил с собой из-за депрессии.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В лесополосе нашли мужчину с простреленной головой». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
апреля

Расширили систему мест лишения свободы

Синтезировали галлюциногенный наркотик

Несовершеннолетних позволили расстреливать

Всемирный день здоровья: как поддерживать физическую форму во время пандемии

Террористы захватили Донецк

Бывшего президента приговорили к 25 годам за преступления против человечности

Затонул один из крупнейших линкоров своего времени

Самое читаемое
Идентифицировали украинок, которые снимались обнаженными в Дубае
Идентифицировали украинок, которые снимались обнаженными в Дубае
6
 Просмотров: 21690
Среди девушек, которые снимались обнаженными в Дубае, было 11 украинок
Среди девушек, которые снимались обнаженными в Дубае, было 11 украинок 6 Просмотров: 14967
Гороскоп на 6 апреля: астрологиня ошеломила прогнозом
Гороскоп на 6 апреля: астрологиня ошеломила прогнозом
 Просмотров: 8235
Переговоры из Минска перенесут. Кравчук назвал страну, где будет встречаться ТКГ
Переговоры из Минска перенесут. Кравчук назвал страну, где будет встречаться ТКГ Просмотров: 5958
Вещи и техника для избранных - что в СССР могли купить только богачи
Вещи и техника для избранных - что в СССР могли купить только богачи
13
 Просмотров: 4815
Происшествия
Скандальное строительство: возмущенные киевляне перекрыли ряд улиц
Скандальное строительство: возмущенные киевляне перекрыли ряд улиц
3
 Просмотров: 162
26-летняя роженица умерла от Covid-19. Что с ребенком
26-летняя роженица умерла от Covid-19. Что с ребенком Просмотров: 243
Ревнивец заподозрил жену в измене с кумом и устроил "голливудскую" погоню
Ревнивец заподозрил жену в измене с кумом и устроил "голливудскую" погоню
 Просмотров: 504
Электричка протаранила авто полиции, которое вылетело на пути: видео аварии
Электричка протаранила авто полиции, которое вылетело на пути: видео аварии
 Просмотров: 441
Неделя на ИВЛ: спасают 7-летнего мальчика с тяжелой формой Covid-19
Неделя на ИВЛ: спасают 7-летнего мальчика с тяжелой формой Covid-19 Просмотров: 216
Больше всего комментируют
27
"Будет только хуже" - Кремль отреагировал на заявление Зеленского о членстве в НАТО
6
Среди девушек, которые снимались обнаженными в Дубае, было 11 украинок
5
Заявления Мендель о языке вредят национальным интересам Украины - Шамайда
4
Похищение судьи Чауса: при чем здесь Смирнов?
4
НАТО - это единственный путь к завершению войны в Донбассе - Зеленский
Голосов: 163
Голосование Куда планируете поехать после всех карантинов
  • К морю. В теплые края
  • В туристические города Европы
  • Буду путешествовать по Украине
  • Навещу родителей / родственников
  • Буду работать. На поездки нет денег
  • Мне карантин не мешал путешествовать
Просмотреть