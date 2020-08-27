В лесном массиве нашли женщину с порезанной грудью

Фото: hk.npu.gov.ua

26 августа в Изюме на Харьковщине убили женщину. Тело с порезанной грудью обнаружили в лесном массиве неподалеку от ул. Шмидта.

Менее чем через 2 час. полицейские установили личность злоумышленника и задержали его в лесу. Им оказался 46-летний бывший сожитель женщины. Мужчина был пьян и пытался покинуть Изюм. Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Правоохранители выяснили, что мужчина нанес бывшей сожительнице несколько ударов ножом в грудную клетку, от которых потерпевшая скончалась на месте", - говорится в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство. Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос о сообщение ему о подозрении и избрании меры пресечения. Его могут посадить на 15 лет.

В Иршанске на Житомирщине вблизи леса нашли убитую женщину. Позже полиция обнаружили в ее квартире труп сожителя. Оперативники установили причастность к преступлению мужчин 18 и 19 лет. Их задержали.