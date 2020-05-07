В легковушке взорвался газовый баллон: кадры огненного ДТП

7 мая в селе Озерная Зборовского района Тернопольской области в результате столкновения загорелся и выгорел дотла ВАЗ.
Водитель легкового автомобиля получил легкие телесные повреждения. У него медики констатировали ушиб подбородка и гипертонический криз, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
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"Около 7:30 водитель автомобиля ВАЗ остановился на регулируемом пешеходном переходе. Позади ехал грузовик ТАТА. Ее водитель не успел вовремя затормозить и врезался в заднюю часть легкового автомобиля. В результате удара ВАЗ загорелся. Одна из предыдущих причин - взрыв газового баллона, лежавшего в багажнике", - сказано в сообщении.
Причины ДТП устанавливают следователи.
В Кременчуге Полтавской области Chevrolet Epica столкнулся со встречным грузовым автомобилем DAF с рефрижератором. В результате столкновения легковушка загорелась. 57-летний водитель и 40-летняя пассажирка погибли.
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