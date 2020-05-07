В легковушке взорвался газовый баллон: кадры огненного ДТП

Фото: tp.npu.gov.ua

7 мая в селе Озерная Зборовского района Тернопольской области в результате столкновения загорелся и выгорел дотла ВАЗ.

Водитель легкового автомобиля получил легкие телесные повреждения. У него медики констатировали ушиб подбородка и гипертонический криз, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Под Киевом сгорела "Газель"

"Около 7:30 водитель автомобиля ВАЗ остановился на регулируемом пешеходном переходе. Позади ехал грузовик ТАТА. Ее водитель не успел вовремя затормозить и врезался в заднюю часть легкового автомобиля. В результате удара ВАЗ загорелся. Одна из предыдущих причин - взрыв газового баллона, лежавшего в багажнике", - сказано в сообщении.



Причины ДТП устанавливают следователи.

В Кременчуге Полтавской области Chevrolet Epica столкнулся со встречным грузовым автомобилем DAF с рефрижератором. В результате столкновения легковушка загорелась. 57-летний водитель и 40-летняя пассажирка погибли.