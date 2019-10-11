В квартире рванул газ: что известно о пострадавших

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11 октября в поселке Донец Балаклейского района Харьковской области произошел мощный взрыв дома по ул. Спортивной, 28.

По словам очевидцев, взорвалось в квартире на 3-м этаже, от чего вынесло окна, балконную раму и металлические двери. Разбитые также все окна в подъезде с 1 по 4 этаж. Пострадал газовик, который устанавливал в квартире газовый счетчик, передает "Город Х".

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Пострадавших - двое. Это 64-летний владелец квартиры и рабочий, сообщили в пресс-службе ГСЧСЧ области.

"Оба живы. Хозяин от госпитализации отказался. У рабочего 6% ожогов тела, его отвезли в харьковский ожоговый центр. Что это был за рабочий и чем он занимался - не понятно. По предварительным данным, это был взрыв газа", - рассказали спасатели.

Все обстоятельства происшествия выясняются.

В результате взрыва газовой колонки в Харькове пострадали 2 человека. Это 37-летний мужчина и 49-летняя женщина. Они получили ожоги 1 и 2 степени.