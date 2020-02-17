В квартире обнаружили труп в мешке

В Харькове в одной из квартир в Основянском районе города обнаружили труп 53-летнего владельца жилья.
Был завернут в мешок и обмотан скотчем, пишет УНН со ссылкой на источники среди правоохранителей.
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Предварительно, видимых повреждений на теле покойного не выявили, а труп пролежал в квартире длительное время.
Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.
Следователи открыли уголовное производство.
В поселке Новое неподалеку Кропивницкого обнаружили обезглавленный труп мужчины. Лежал рядом с накрытой скирдой сена.
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