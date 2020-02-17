В квартире обнаружили труп в мешке

В Харькове в одной из квартир обнаружили труп владельца, завернутый в мешок. Фото - en-media.tv

В Харькове в одной из квартир в Основянском районе города обнаружили труп 53-летнего владельца жилья.

Был завернут в мешок и обмотан скотчем, пишет УНН со ссылкой на источники среди правоохранителей.

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Предварительно, видимых повреждений на теле покойного не выявили, а труп пролежал в квартире длительное время.

Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.



Следователи открыли уголовное производство.

В поселке Новое неподалеку Кропивницкого обнаружили обезглавленный труп мужчины. Лежал рядом с накрытой скирдой сена.