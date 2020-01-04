В квартире нашли тела двух девушек с десятками ножевых ранений

В Киеве в арендованной квартире нашли тела двух девушек. Фото: Информатор

В Подольском районе Киева женщина нашла в своей квартире связанные трупы двух девушек.

Женщина отметила, что сдает эту квартиру посуточно. 31 декабря парень и девушка сняли квартиру до 4 января. Об этом сообщает Информатор.

Женщина обнаружили тела в субботу, 4 января, когда пришла убирать квартиру. Сначала заявлялось, что это были парень и девушка. Однако позже выяснилось, что это тела двух девушек, одна из них - несовершеннолетняя. Обе девушки были объявлены в полиции, как пропавшие, со 2 января. Их тела лежали в шкафу, были связаны и все порезаны острым предметом. На убитых насчитали десятки ножевых ранений.

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Одной из убитых, предположительно, является та девушка, которая и арендовала квартиру с парнем. Однако самого парня на месте не было.

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