В квартире нашли обескровленные тела супругов

В Киеве в квартире по улице Якубовского нашли мертвыми 57-летнюю женщину и ее 63-летнего мужа. Предварительно установлено, что смерть обоих наступила 23 июля.
Вероятно, муж убил жену, а затем покончил с собой. Об этом пишет УНН со ссылкой на источники среди правоохранителей.
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На теле женщины множественные раны головы и резаная рана шеи, а на теле мужчины резаные раны шеи и руки. В квартире обнаружена предсмертная записка покойного - на более чем 10 листах.
Дверь в квартиру была заперта изнутри и подперта комодом.
Следователи открыли уголовное производство и расследуют все обстоятельства смерти супругов.
Под Ровно мужчина во время ссоры застрелил жену и покончил с собой. Супруги были в селе Руда-Красная. Дочь не могла связаться с родителями и поэтому попросила соседа проверить их.
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