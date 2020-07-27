В квартире нашли обескровленные тела супругов

В Киеве в квартире нашли тела супругов. Вероятно, мужчина убил жену и покончил с собой. Фото: en-media.tv

В Киеве в квартире по улице Якубовского нашли мертвыми 57-летнюю женщину и ее 63-летнего мужа. Предварительно установлено, что смерть обоих наступила 23 июля.

Вероятно, муж убил жену, а затем покончил с собой. Об этом пишет УНН со ссылкой на источники среди правоохранителей.

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На теле женщины множественные раны головы и резаная рана шеи, а на теле мужчины резаные раны шеи и руки. В квартире обнаружена предсмертная записка покойного - на более чем 10 листах.

Дверь в квартиру была заперта изнутри и подперта комодом.

Следователи открыли уголовное производство и расследуют все обстоятельства смерти супругов.

Под Ровно мужчина во время ссоры застрелил жену и покончил с собой. Супруги были в селе Руда-Красная. Дочь не могла связаться с родителями и поэтому попросила соседа проверить их.