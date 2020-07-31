В квартире многоэтажки нашли тела трех мужчин

Вместе с телами была записка. Фото: "Інформатор"

Тела трех молодых людей нашли в квартире многоэтажки на ул. Данила Галицкого, 83 в Днепре.

Соседи позвонили в полицию и сообщили о трупном запахе, который шел из квартиры, сообщает "Информатор".

Следователи и судмедэксперты увидели в квартире трупы. Тела двух человек лежали на кровати, еще один труп был на полу.

Во время поверхностного осмотра правоохранители не обнаружили следов насильственной смерти. В квартире нашли наркотические вещества и записку. Пока не ясно, о чем в ней идет речь.

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Установили личности погибших. Ими оказались местные жители 19, 18 и 17 лет.

29 июня, около 10.00, в Днепре на железнодорожной станции в жилом массиве Тополь 27-летний мужчина пытался покончить жизнь самоубийством, вспоров себе живот бутылкой.