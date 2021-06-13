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воскресенье, 13 июня 2021 11:10

В кустах нашли тело обнаженной женщины

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В кустах нашли тело обнаженной женщины
В Киеве в кустах нашли труп обнаженной женщины. Фото: скриншот с видео

В Шевченковском районе Киева обнаружили труп обнаженной женщины.

На тело в кустах наткнулся местный житель, сообщает "Киев оперативный".

"Труп найден на улице Елены Телиги, недалеко от заправки. Тело женщины обнаружено в кустах и ​​без одежды", - сказано в сообщении.

Мужчину, который нашел тело, зовут Анатолий. В кусты побежал, чтобы справить нужду.

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"Я шел на Дорогожичи со стороны "Спартака". Я не знал, что на заправке есть туалет: зашел сюда - в парковую зону, подальше от людей и увидел - человек лежит, возле него мухи. Я сразу побежал на заправку и вызвал полицию" , - сказал Анатолий, передает "Сегодня".

В Киеве жители домов по улице Депутатской, выйдя из своих жилищ утром, увидели тело раздетой женщины, лежавшее на стволе дерева. По подозрению в убийстве задержали 44-летнего мужчину.

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