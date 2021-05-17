В курортном поселке произошла перестрелка, есть раненые: первые подробности

В Запорожской области задержали 34-летнего жителя Днепра, который ночью устроил стрельбу в Кирилловке Мелитопольского района.
Ранения получили 18-летний и 46-летний мужчины, сообщили в департаменте уголовного розыска Нацполиции.
"Между двумя пьяными компаниями возник конфликт. Началась драка. После ее "завершения" злоумышленник вернулся, но уже с ружьем. И несколько раз выстрелил, попав в 18-летнего и 46-летнего жителей Запорожья ", - рассказали оперативники.
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У пострадавших огнестрельные ранения брюшной полости, груди, головы. За жизни обоих мужчин борются врачи.
Преступника задержали при попытке поспешного выезда из населенного пункта. Проводятся следственные действия.
В Киеве на ул. Чернобыльской пассажир автобуса стрелял в водителя. У них возник конфликт из-за телефонных разговоров в салоне. Водителя госпитализировали с ранением в грудь. Стрелка задержали. Он пояснил, что водитель применил против него газ, поэтому он выстрелил в ответ.
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