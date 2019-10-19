В Киевской области трое человек заразились опасной инфекцией: один мужчинаумер

На Киевщине зарегистрировано три случая заболевания ботулизмом. Один человек умер. Фото - Журнал Житомира

На Киевщине зарегистрировано три случая заболевания людей ботулизмом.

Один человек умер, сообщила пресс-служба Главного управления госпродпотребслужбы в Киевской области.

Специалисты провели санитарные и эпидемиологические экспертизы. Было установлено, что в первом случае вероятной причиной заражения стало употребление пострадавшим вяленой рыбы. Во втором случае не установлена ​​связь с потреблением пищевых продуктов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина впервые закупила лекарства против смертельной болезни

Третий пострадавший потреблял рыбные консервы промышленного изготовления, баклажаны маринованные домашнего изготовления и рыбу кефаль. Ее приобрели на рынке в Херсонской области, а затем засолили в домашних условиях и прислали потребителю через отделение "Новой почты". Посылка шла 2 дня.

Образцы остатков указанных пищевых продуктов исследуются на наличие ботулотоксина.

С начала года в Киеве зафиксировали 7 случаев заболевания ботулизмом. Три человека заболели, съев вяленую рыбу: в 2-х случаях это был продукт домашнего изготовления в 3-м - неизвестного происхождения. 2 случая произошли из-за употребления домашних мясных консервов