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суббота, 16 января 2021 22:56

В Киевской области разбился вертолет

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В Киевской области в районе Борисполя вертолет потерпел аварию и упал на землю. В результате инцидента никто не пострадал.

Происшествие случилось 16 января около 15 часов. Детали инцидента и фотографии опубликованы в Telegram-канале dtp.kiev.ua.

 

Авария произошла, когда пилот вертолета пытался совершить посадку.

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"На севере Киевской области потерпел аварию вертолет. В районе Борисполя. Как передает корреспондент "Думской", инцидент случился примерно в 15 часов. Обошлось без жертв. По предварительной информации, неудачно совершил посадку", - говорится в подписи к фотографиям.

 

9 январ разбился самолет Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air в Индонезии. Он выполнял внутренний пассажирский рейс из Джакарты в Понтианак. Диспетчеры потеряли связь с самолетом через 4 минут после его вылета из Джакарты.

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Дата
16
января

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