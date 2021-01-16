В Киевской области разбился вертолет

В Киевской области в районе Борисполя вертолет потерпел аварию и упал на землю. В результате инцидента никто не пострадал.

Происшествие случилось 16 января около 15 часов. Детали инцидента и фотографии опубликованы в Telegram-канале dtp.kiev.ua.

Авария произошла, когда пилот вертолета пытался совершить посадку.

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"На севере Киевской области потерпел аварию вертолет. В районе Борисполя. Как передает корреспондент "Думской", инцидент случился примерно в 15 часов. Обошлось без жертв. По предварительной информации, неудачно совершил посадку", - говорится в подписи к фотографиям.

9 январ разбился самолет Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air в Индонезии. Он выполнял внутренний пассажирский рейс из Джакарты в Понтианак. Диспетчеры потеряли связь с самолетом через 4 минут после его вылета из Джакарты.