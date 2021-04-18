В Киеве зарезали продавца цветов (18+)

 
Ексклюзивы
1/5
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
Просмотров: 612
Главное уметь говорить, а не знать правила - Орыся Демская
Главное уметь говорить, а не знать правила - Орыся Демская
Просмотров: 333
"Зрады" у Зеленского в Париже не произошло. Победы тоже - политолог
"Зрады" у Зеленского в Париже не произошло. Победы тоже - политолог
Просмотров: 1008
Локдаун по-киевски: как кафе "наплевали" на запреты и принимают клиентов - фото
Локдаун по-киевски: как кафе "наплевали" на запреты и принимают клиентов - фото
Просмотров: 495
Попрут - захлебнутся кровью: что думают участники боевых действий про возможное наступление России
Попрут - захлебнутся кровью: что думают участники боевых действий про возможное наступление России
Просмотров: 1242
Потерял бизнес и доход. Сбегаю на заработки - киевляне о бедах, которые принес локдаун
Потерял бизнес и доход. Сбегаю на заработки - киевляне о бедах, которые принес локдаун
Просмотров: 657
Ночные морозы отступают, днем до +19°С и дождь. Синоптики обновили прогноз на неделю
Ночные морозы отступают, днем до +19°С и дождь. Синоптики обновили прогноз на неделю
Просмотров: 1710
Зеленский 2 года закрывал глаза на Вовка
Зеленский 2 года закрывал глаза на Вовка
Просмотров: 936
ОАСК стал символом тотальной коррупции судебной системы - нардеп
ОАСК стал символом тотальной коррупции судебной системы - нардеп
Просмотров: 252
"Часть людей не платит за коммуналку принципиально. Такой себе молчаливый протест "- правозащитник
"Часть людей не платит за коммуналку принципиально. Такой себе молчаливый протест "- правозащитник
2 Просмотров: 1071
Фото
Все фото
5
3
5
7
3
Женщина сожгла себя в подъезде дома
Женщина сожгла себя в подъезде дома
&quot;Ищу мальчика для порно-фотосессии&quot; - мужчина раздавал непристойные приглашения школьникам
"Ищу мальчика для порно-фотосессии" - мужчина раздавал непристойные приглашения школьникам
Автомобиль влетел в рынок: есть пострадавшие
Автомобиль влетел в рынок: есть пострадавшие
Ужасное утро в Кривом Рогу - в ДТП погибли 11 людей
Ужасное утро в Кривом Рогу - в ДТП погибли 11 людей
Трактор на трассе оставил от легковушки только лом: кадры жуткой аварии
Трактор на трассе оставил от легковушки только лом: кадры жуткой аварии
Видео
Все видео
В Киеве зарезали продавца цветов (18+)
В Киеве зарезали продавца цветов (18+)
Иностранца выловили с лимана в 300 м от берега
Иностранца выловили с лимана в 300 м от берега
В столице автомобили провалились под асфальт
В столице автомобили провалились под асфальт
2-летний мальчик всю ночь бродил по лесу: как накажут родителей
2-летний мальчик всю ночь бродил по лесу: как накажут родителей
Женщина метлой ударила по голове полицейского: момент попал на видео
Женщина метлой ударила по голове полицейского: момент попал на видео
Интервью
1/5
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
Просмотров: 612
Главное уметь говорить, а не знать правила - Орыся Демская
Главное уметь говорить, а не знать правила - Орыся Демская
Просмотров: 333
"Часть людей не платит за коммуналку принципиально. Такой себе молчаливый протест "- правозащитник
"Часть людей не платит за коммуналку принципиально. Такой себе молчаливый протест "- правозащитник
2 Просмотров: 1071
Путин сломается на украинцах и проиграет - политолог
Путин сломается на украинцах и проиграет - политолог
Просмотров: 1971
Ребенок задумался о самоубийстве - признаки подготовки к суициду
Ребенок задумался о самоубийстве - признаки подготовки к суициду
Просмотров: 783
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
16 апреля 2021
2 Просмотров: 657
Пишний бюст
У нас нібито є країна. А в ній існує буцімто інформаційно-­культурний простір. Так принаймні вважається. Проте, хоч як парадоксально, в тому ...
воскресенье, 18 апреля 2021 09:35

В Киеве зарезали продавца цветов (18+)

  Комментировать
В Киеве зарезали продавца цветов (18+)
В Киеве зарезали 35-летнего продавца цветов. Фото: npu.gov.ua

В Киеве на Лесном проспекте зарезали 35-летнего продавца цветов.

Тело обнаружили возле магазина, в котором он работал, вечером 17 апреля, сообщают "Вартови Эспрессо".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В магазине нашли тела двух зарезанных продавцов

"Погибший восточной внешности, работал в магазине цветов, у которого тело с ножевыми ранениями и обнаружили. Местные жители говорят, что мужчина был приветлив. На месте убийства продолжаются следственные действия", - сказано в сообщении.

Полицейские имеют ориентирование на убийцу. Его разыскивают.

В Голосеевском районе Киева обнаружили труп 35-летнего мужчины в киоске. Смерть была насильственной. Вокруг тела было много крови.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Киеве зарезали продавца цветов (18+)». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
апреля

Фильм шел с обязательной пометкой "не для села"

Свадьба актрисы и князя обошлась дороже, чем у королевы Великобритании

Создали телеграфный аппарат

Гетман возглавил восстание казаков

В результате теракта против посольства погибли 63 человека

При восхождении на Эверест погибли 16 альпинистов

Самая дорогая пицца стоит более €8 тыс. - интересные факты о блюде

Самое читаемое
Голая украинская диджей, Кухар в бикини и топлесс от участницы &quot;ВИА Гры&quot; - чем поражают звезды в сети
Голая украинская диджей, Кухар в бикини и топлесс от участницы "ВИА Гры" - чем поражают звезды в сети
10
 Просмотров: 11790
Ужасное утро в Кривом Рогу - в ДТП погибли 11 людей
Ужасное утро в Кривом Рогу - в ДТП погибли 11 людей
7
 Просмотров: 5643
Народные приметы 17 апреля: что сегодня запрещено делать
Народные приметы 17 апреля: что сегодня запрещено делать 1 Просмотров: 5310
Церковный праздник 17 апреля - что сегодня отмечают
Церковный праздник 17 апреля - что сегодня отмечают Просмотров: 3600
&quot;Зачем мы закрывали каналы Медведчука? Чтобы подобную х*рню россияне несли на 1+1?&quot; - журналистка
"Зачем мы закрывали каналы Медведчука? Чтобы подобную х*рню россияне несли на 1+1?" - журналистка 3 Просмотров: 2628
Происшествия
Женщина сожгла себя в подъезде дома
Женщина сожгла себя в подъезде дома
5
 Просмотров: 360
Мужчина прострелил себе руку и лицо, убегая от полиции
Мужчина прострелил себе руку и лицо, убегая от полиции Просмотров: 387
В Харькове автомобиль на скорости въехал на территорию рынка, есть пострадавшие
В Харькове автомобиль на скорости въехал на территорию рынка, есть пострадавшие Просмотров: 288
На Рівненщині чоловік переїхав свого товариша
На Рівненщині чоловік переїхав свого товариша Просмотров: 441
Задержание украинского консула в России: обнародовали видео инцидента
Задержание украинского консула в России: обнародовали видео инцидента Просмотров: 1179
Больше всего комментируют
10
Ермак поставил условие Джемилеву: уйти из партии Порошенко
4
Продолжает вести себя как пацан - политолог рассказал, чего ожидать от Зеленского дальше
3
"Зачем мы закрывали каналы Медведчука? Чтобы подобную х*рню россияне несли на 1+1?" - журналистка
2
Пишний бюст
2
Почему украинцы не платят за коммуналку
Голосов: 139
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть