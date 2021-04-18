В Киеве зарезали продавца цветов (18+)

В Киеве зарезали 35-летнего продавца цветов. Фото: npu.gov.ua

В Киеве на Лесном проспекте зарезали 35-летнего продавца цветов.

Тело обнаружили возле магазина, в котором он работал, вечером 17 апреля, сообщают "Вартови Эспрессо".

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"Погибший восточной внешности, работал в магазине цветов, у которого тело с ножевыми ранениями и обнаружили. Местные жители говорят, что мужчина был приветлив. На месте убийства продолжаются следственные действия", - сказано в сообщении.

Полицейские имеют ориентирование на убийцу. Его разыскивают.

В Голосеевском районе Киева обнаружили труп 35-летнего мужчины в киоске. Смерть была насильственной. Вокруг тела было много крови.