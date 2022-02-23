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среда, 23 февраля 2022 15:02

В Киеве задержали проплаченных митингующих, которые хотели поднять бунт в тюрьмах

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В Киеве задержали проплаченных митингующих, которые хотели поднять бунт в тюрьмах
В Киеве предупредили платный митинг, участники которого хотели поднять бунт в тюрьмах. Фото: t.me/KyivCityOfficial

В Киеве полицейские предотвратили попытку проведения платного митинга. Злоумышленники планировали устроить бунт в тюрьмах.

Уже задержаны 34 участника, сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook.

"Только что полицией была жестко пресечена попытка платного митинга перед зданием Минюста на переулке Рыльского. Заказчики пикета, наши северные соседи, вчера хотели собрать за деньги 1000 человек, якобы протестующих против насилия в украинских тюрьмах", - написал Геращенко.

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Указание устроить бунты пришло несколько дней назад из России. Информацию перехватили украинские правоохранители и предупредили министра юстиции Дениса Малюску о планируемой акции.

"Но и здесь не получилось. 34 человека "митингующих" задержали. Я хотел предложить отправить их рыть окопы под Станицей Луганской, но пока Рада не приняла режим чрезвычайного положения - не могу", - добавил Геращенко.

Все задержанные доставлены в Печерское управление полиции.

Россия пытается поднять мятежи в украинских тюрьмах, о чем 22 февраля заявил министр юстиции Денис Малюска. По оперативной информации РФ пытается запустить несколько бунтов в тюрьмах через связи в преступном мире.

Министр призвал украинцев следующие несколько недель не реагировать на сфальсифицированные сообщения и "проплаченные протесты возле тюрем".

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Дата
23
февраля

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