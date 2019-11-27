В Киеве задержали насильника 10-летней девочки: показали фото

В Киеве 41-летнего мужчину подозревают в развращении и изнасиловании 10-летней девочки.

Правоохранители выяснили, что мужчина познакомился со своей жертвой через соцсети. Сначала он посылал ей сообщения с сексуальным подтекстом и фотографии порнографического характера. А потом назначил личную встречу с девочкой, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Автор: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua В Киеве задержали 41-летнего мужчину, которого подозревают в развращении и изнасиловании 10-летней девочки

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"Он отвел школьницу в заброшенное недостроенное здание, где вопреки ее воле совершил действия сексуального характера", - говорится в сообщении.

Автор: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua Суд арестовал подозреваемого на 2 месяца. За содеянное его могут посадить на 10 лет

Насильника арестовали на 2 месяца. Устанавливается причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений.

За содеянное его могут посадить на 10 лет.

В городе Тальное Черкасской области пьяный 38-летний мужчина изнасиловал 11-летнюю девочку. Это случилось дома у жертвы.