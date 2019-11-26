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вторник, 26 ноября 2019 14:44

В Киеве возле детской больнице умер мужчина
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Возле детской больницы в Киеве умер мужчина
Фото: kiev.informator.ua
Возле детской больницы в Киеве умер мужчина
Возле детской больницы в Киеве умер мужчина
Возле детской больницы в Киеве умер мужчина

На улице Льва Мациевича, 12 в Киеве умер мужчина.

Тело обнаружили вечером 25 ноября, лежало в нескольких метрах от главного входа в детскую поликлинику №1, пишет Информатор.

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Документов при мужчине не было. На вид ему около 40 лет. Рядом лежал пустой кошелек. Принадлежал ли он умершему - неизвестно.

При детальном осмотре тела медиками и следственно-оперативной группой на нем не обнаружили видимых следов насильственной смерти. Причину смерти установит судебная экспертиза.

У дома по ул. Ильенко, 71 в Киеве местные нашли труп мужчины. Неизвестный лежал у подъезда в одних трусах.

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26
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