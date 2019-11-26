В Киеве возле детской больнице умер мужчина

На улице Льва Мациевича, 12 в Киеве умер мужчина.
Тело обнаружили вечером 25 ноября, лежало в нескольких метрах от главного входа в детскую поликлинику №1, пишет Информатор.
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Документов при мужчине не было. На вид ему около 40 лет. Рядом лежал пустой кошелек. Принадлежал ли он умершему - неизвестно.
При детальном осмотре тела медиками и следственно-оперативной группой на нем не обнаружили видимых следов насильственной смерти. Причину смерти установит судебная экспертиза.
У дома по ул. Ильенко, 71 в Киеве местные нашли труп мужчины. Неизвестный лежал у подъезда в одних трусах.
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