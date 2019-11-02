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суббота, 02 ноября 2019 16:05

В Киеве водитель сбил мать с ребенком и провоз мальчика на капоте

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В Киеве водитель сбил мать с ребенком и провоз мальчика на капоте
С места ДТП скорая забрала женщину с переломом ноги и ребенка с ссадинами и ушибами. Фото: Эспрессо

В Киеве на улице Алишера Навои автомобиль сбил маму с ребенком.

Об этом сообщают ВартовіЕспресо.

Водитель "Ланоса" говорит, что ехал в правой полосе. Он не успел среагировать, когда автомобиль слева остановился на подъезде к нерегулируемому пешеходному. Из-за него вышли мать с 4-летним мальчиком, которых водитель не заметил.

После столкновения он провез мальчика на капоте еще несколько метров.

С места ДТП скорая забрала женщину с переломом ноги и ребенка с ссадины и ушибами.

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1 ноября в селе Погребы Броварского Киевской области пьяный водитель сбил беременную женщину и пытался скрыться с места ДТП.

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