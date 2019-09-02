В Киеве водитель фуры умер за рулем

В Голосеевском районе Киева водитель грузовика MAN врезался в отбойник. На место вызвали "скорую", однако врачи лишь констатировали смерть.
Водителю стало плохо рулем, предполагают свидетели, от того допустил столкновение, передает "Эспрессо".
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На месте происшествия работают правоохранители.
По улице Академика Заболотного в сторону Столичного шоссе образовалась пробка на несколько километров.
Возле станции метро Нивки грузовик Mercedes съехал с дороги, снес несколько секций забора и остановился на газоне. ДТП произошло на проспекте Победы. Когда к кабине подбежали люди, то мужчина за рулем был без признаков жизни.
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