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среда, 26 мая 2021 13:56

В Киеве в троллейбус с людьми бросили "коктейль Молотова"
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В среду, 26 мая, на ул. Теодора Драйзера в Киеве 27-летний прохожий бросил бутылку с подожженной легковоспламеняющейся жидкостью в троллейбус с пассажирами.

Об этом сообщила патрульная полиция города.

Фото: Патрульная полиция Киева

"Транспорт в огне заметили патрульные и их коллеги из Деснянского управления полиции, находившиеся неподалеку. Стражи порядка быстро задержали мужчину, который бежал с места происшествия", - говорится в сообщении.

Предварительно, мужчина подтвердил свою причастность к преступлению, но объяснить поступок не смог. В результате происшествия травмы и ожоги получила пассажирка троллейбуса. Ее госпитализировали.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

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В Киеве на ул. Чернобыльской пассажир автобуса стрелял в водителя. У них возник конфликт из-за телефонных разговоров в салоне. Водителя госпитализировали с ранением в грудь. Стрелка задержали.

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Дата
26
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