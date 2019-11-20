В Киеве в смертельном столкновении сошлись маршрутка и Toyota: фото и видео

Фото: kiev.informator.ua

В ночь на 20 ноября в Киеве на улице Зодчих произошла смертельная авария. Там столкнулись Mercedes Sprinter и Toyota RAV4.

Погибли двое мужчин, еще 8 человек пострадали, пишет Информатор.

Правоохранители рассказали, что предварительно, Mercedes ехал в сторону проспекта Леся Курбаса. А Toyota в противоположном направлении. В какой-то момент одна из машин вылетела на полосу встречного движения, где и произошло столкновение. От удара внедорожник вылетел с проезжей части и уперся в дерево.

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В момент аварии в RAV4 было 5 мужчин. А в микроавтобусе 6-7 человек. От удара водитель Toyota погиб мгновенно. Пассажира пытались спасти медики, но после длительных попыток реанимации они констатировали смерть. Еще 3-х человек из легковушки с серьезными травмами госпитализировали в больницу. Известно, что погибшим и пострадавшим около 20-25 лет.

Также пострадали 4 пассажиров маршрутки и водитель Mercedes. Их жизни угрозы нет.

Обстоятельства аварии устанавливают полицейские.

Вблизи с. Анновка Дунаевецкого района Хмельницкой области столкнулись легковой автомобиль КИА Сеrato и маршрутный микроавтобус Mercedes Sprinter сообщением "Панасовка - Дунаевцы - Хмельницкий". Два человека погибли, еще 12 - в больнице.