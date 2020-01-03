В Киеве в лесополосе нашли труп мужчины

В Киеве лислсмузи обнаружили труп мужчины, который висел на шнурках на дереве. Фото - kiev.informator.ua

В Киеве в лесополосе обнаружили труп мужчины, который висел на шнурках на дереве.

Тело увидел прохожий в районе Минского проспекта, 20а 2 января, пишет Информатор.

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Рядом с телом были разбросаны личные вещи мужчины. На вид ему около 45 лет, однако установить личность не удалось.

Предварительно, следов насильственной смерти на теле нет. Подробности инцидента выясняются.

В Киеве на территории Национального университета культуры и искусств прохожий нашел труп парня. Тело было в обрыве, на шее - петля, а второй конец был привязан к дереву.