В Киеве в кустах нашли мертвую женщину в шубе

Фото: kiev.informator.ua

11 октября в Дарницком районе Киева нашли труп женщины.

Тело обнаружили прохожие в густых кустах в парке Партизанской славы. Предварительно, по словам медиков, неизвестна умерла днем ​​ранее, сообщает Информатор.

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На вид женщине 25-30 лет. Была одета в шубу. У рта у нее была засохшая пена.

При первом осмотре на теле не обнаружили следов насильственной смерти. Точную причину смерти установят после медицинской экспертизы.

В Краснограде на Харьковщине местный житель во время прогулки в парке обнаружил тело мертвого мужчины. Им оказался пропавший без вести 27-летний житель Запорожской области.