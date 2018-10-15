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понедельник, 15 октября 2018 16:31

В Киеве тушили масштабный пожар на заводе

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В Киеве тушили масштабный пожар на заводе
В Киеве произошел пожар на заводе "Транссигнал". Фото: "Информатор"

В Киеве произошел пожар на заводе "Транссигнал" по улице Жилянской, пострадали несколько человек.

К спасателям вызов поступил в 14:10. Пламя охватило 60 кв. м промышленного здания на пятом этаже. Об этом сообщает "Информатор".

Пожарные эвакуировали людей, которые находились в помещение. Также пять человек снимали с крыши завода. Серьезно пострадавших нет, однако несколько человек отравились угарным газом. Медики оказали им помощь. На месте работают спасатели, причина пожара пока неизвестна.

В то же время экс-министр транспорта Евгений Червоненко написал в Facebook, что в помещении, где произошел пожар, находится новый телеканал нардепа Евгения Мураева, в котором проходит ремонт.

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Во время пожара на предприятии по выработке древесного угля в пгт Романов Житомирской погибли двое сотрудников 30 и 49 лет. Тела обнаружили в помещении на кровати.

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