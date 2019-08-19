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понедельник, 19 августа 2019 08:49

В Киеве таксист устроил смертельное ДТП: видео момента аварии
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В Киеве автомобиль Renault Logan службы такси Uklon врезался в столб. Погибла женщина-пассажир
Фото: kiev.informator.ua
В Киеве автомобиль Renault Logan службы такси Uklon врезался в столб. Погибла женщина-пассажир
В Киеве автомобиль Renault Logan службы такси Uklon врезался в столб. Погибла женщина-пассажир
В Киеве автомобиль Renault Logan службы такси Uklon врезался в столб. Погибла женщина-пассажир
В Киеве автомобиль Renault Logan службы такси Uklon врезался в столб. Погибла женщина-пассажир

В Киеве автомобиль Renault Logan службы такси Uklon врезался в столб. Погибла женщина, еще двое мужчин госпитализировали в больницу.

Авария произошла на Гостомельском шоссе 18 августа. Видео момента аварии опубликовал Информатор.

На записи видно, что перед въездом в Гостомель Renault поймал обочину и вылетел на полосу встречного движения. Машина врезалась в столб и после этого полетела в кювет.

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Врачи госпитализировали водителя и мужчины-пассажира. Женщина-пассажир скончалась на месте. На вид погибшей около 25-27 лет.

Все обстоятельства смертельной аварии устанавливают полицейские.

В Киеве такси на большой скорости влетело в трактор с прицепом. Авария произошла на Надднепрянском шоссе, водителя и пассажира легковушки в тяжелом состоянии госпитализировали.

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Дата
19
августа

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