В Киеве сутки ищут 13-летнюю девушку

В Киеве разыскивают 13-летнюю Альбину Тирон. Фото - kyiv.npu.gov.ua

В Киеве родные и полиция разыскивают 13-летнюю Альбину Тирон.

Девушка 3 января ушла из дома и до сих пор не вернулась, сообщили в отделе коммуникации столичной полиции.

Приметы: на вид 15-16 лет, рост 162 см, худощавого телосложения, волосы русые, длинные, прямые, карие глаза. Над губой слева - темная родинка.

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Была одета в розовую куртку, черные брюки, коричневые кроссовки и коричневый шарф поверх куртки.

Следователи открыли уголовное производство и просят всех, кому известна какая-либо информация о девушке, сообщить по телефонам: 044-515-87-83, 067-650-69-22 или 102.

В Киеве разыскивают 13-летнюю Домбровскую Ирину Олеговну. 2 января она ушла из дома и не вернулась.