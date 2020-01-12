В Киеве столкнулись две легковушки и троллейбус: первые фото с места ДТП

Фото: kiev.informator.ua

В Киеве на проспекте Бандеры произошло ДТП с участием двух автомобилей и троллейбуса ночью 12 января.

Водитель Mercedes рассказал, что шел на обгон, однако не справился с управлением и врезался в Nissan Leaf. Электрокар откинуло в столб, а Mercedes полностью потерял управление, перевернулся и врезался в троллейбус, пишет Информатор.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве произошла ужасная авария, есть погибший

Очевидцы аварии оказали первую помощь пострадавшему, у него разбита голова. Водитель другого автомобиля не пострадал.

На месте работали спасатели и полицейские.

На автодороге "Городище-Ровно-Староконстантинов" в Ровенской области произошло смертельное столкновение трех автомобилей. В результате аварии погибли два водителя.