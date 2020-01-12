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воскресенье, 12 января 2020 10:32

В Киеве столкнулись две легковушки и троллейбус: первые фото с места ДТП
7

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В Киеве столкнулись два автомобиля и троллейбус
Фото: kiev.informator.ua
В Киеве столкнулись два автомобиля и троллейбус
В Киеве столкнулись два автомобиля и троллейбус
В Киеве столкнулись два автомобиля и троллейбус
В Киеве столкнулись два автомобиля и троллейбус

В Киеве на проспекте Бандеры произошло ДТП с участием двух автомобилей и троллейбуса ночью 12 января.

Водитель Mercedes рассказал, что шел на обгон, однако не справился с управлением и врезался в Nissan Leaf. Электрокар откинуло в столб, а Mercedes полностью потерял управление, перевернулся и врезался в троллейбус, пишет Информатор.

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Очевидцы аварии оказали первую помощь пострадавшему, у него разбита голова. Водитель другого автомобиля не пострадал.

На месте работали спасатели и полицейские.

На автодороге "Городище-Ровно-Староконстантинов" в Ровенской области произошло смертельное столкновение трех автомобилей. В результате аварии погибли два водителя.

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