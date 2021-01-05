В Киеве случилось масштабное ДТП с участием 5 автомобилей: показали видео

В Киеве сегодня, 5 января, на Надднепрянском шоссе произошла масштабная авария.
Там столкнулись 5 автомобилей. В результате ДТП затруднено движение от моста Патона в направлении станции метро Выдубичи, сообщает Telegram канал Kyiv LIVE.
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"Стоят все 4 ряда. Предварительно есть пострадавшие. На месте работают спасатели, несколько "скорых", патрульная полиция", - говорится в публикации.
В патрульной полиции Киева подтвердили информацию о пострадавших. Но детальных данных об их количестве и состоянии нет.
Виновником масштабного столкновения стал Daewoo Lanos, который ехал по встречной полосе, уточняют в dtp.kiev.ua.
На трассе под Киевом столкнулись 7 машин. Масштабная авария произошла в селе Вита-Почтовая в Киево-Святошинском районе Киевской области.
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