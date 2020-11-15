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воскресенье, 15 ноября 2020 14:08

В Киеве силовики штурмовали элитный ресторан

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В Киеве силовики штурмовали элитный ресторан
Спецподразделение полиции выбило дверь в ресторане "Гавана" на Печерске, который работал в карантин выходного дня. Фото: скриншот с видео

Спецподразделение полиции выбило дверь в ресторане "Гавана" на Печерске в Киеве, который работал в карантин выходного дня несмотря на запрет.

Работники заведения час не хотели пускать полицейских, а перед этим избили журналиста и заблокировали съемочную группу в здании. Поэтому правоохранителям пришлось применить силу для прекращения нарушений, сообщили в отделе коммуникации столичной полиции.

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"В полицию поступило сообщение от представителей СМИ, что во время выполнения редакционного задания администрация заведения препятствует их журналистской деятельности. На место выехали экипажи патрульных, спецназовцы и следственно-оперативная группа Печерского управления полиции. Ресторан, несмотря на карантин, работал в обычном режиме и принимал посетителей. Когда в заведение приехали журналисты, между съемочной группой и администрацией возник словесный конфликт, в ходе которого работник заведения ударил корреспондента", - сказано в сообщении.

После того, как правоохранители прорвались в заведение, всех посетителей из него вывели, а на директора ресторана составили админпротокол за нарушение карантина. Двух работников ресторана задержали за препятствование деятельности журналистов.

Полиция Киева возбудила уголовное дело против спортивного комплекса в Подольском районе. Заведение работало несмотря на карантин выходного дня. Также правоохранители составили административный протокол.

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